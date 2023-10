Les revenus du mastodonte des arômes et des parfums Givaudan ont poursuivi entre juillet et fin septembre leur érosion déjà constatée sur les six premiers mois de l'année.

Le phénomène s'est même accéléré, poussant la contraction sur les neuf premiers mois de l'année à 3,5% – contre 3,2% à mi-parcours – pour un chiffre d'affaires de 5,27 milliards de francs.

Effluves et cosmétiques affichent une certaine résistance, avec des revenus en hausse de 0,9% à 2,51 milliards. La chimie gustative par contre a accusé une chute de 7,3% à 2,75 milliards, détaille le rapport diffusé jeudi.

La multinationale verniolo-zurichoise se calcule une croissance organique de 2,9%, divisée par deux en comparaison annuelle. L'impact négatif des changes est devisé à plus de 360 millions.

Le recul des ventes s'avère plus marqué qu'escompté. Les analystes du consensus AWP misaient en moyenne sur des recettes de 5,31 milliards, correspondant à une croissance organique de 3,3%.

Sur le seul troisième trimestre, les ventes se sont tassées de 4,3% à 1,81 milliard.

Sans s'attarder sur sa rentabilité, Givaudan indique avoir encore augmenté ses prix de manière à compenser intégralement le renchérissement des intrants.

La direction ne s'aventure toujours pas sur le terrain des perspectives chiffrées pour l'ensemble de l'exercice. La cadence de croissance annualisée de 4 à 5% entre 2020 et 2025 reste de mise, tout comme l'objectif de flux de trésorerie disponible de 12% à cette échéance.

jh