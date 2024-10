Le géant des arômes et des parfums Givaudan a enregistré un chiffre d'affaires en hausse sur neuf mois. En dépit d'effets de change négatifs, les volumes de ventes ont porté les recettes dans toutes les divisions et régions couvertes par le groupe genevois.

Givaudan a profité d'une augmentation significative des volumes de vente sur tous ses marchés et zones géographiques, mais les effets de change négatifs ont freiné le développement du chiffre d'affaires à hauteur de 324 millions de francs, est-il expliqué. (KEYSTONE/Gaetan Bally) ATS

ATS

De janvier à septembre, les recettes du groupe ont augmenté de 7,2% à 5,6 milliards de francs, indique un communiqué jeudi.

Dans le détail, les revenus de la division Arômes se sont enrobés de 3,9% à 2,8 milliards sur un an. Ceux de la division Parfums ont gonflé à 2,9 milliards, soit 15,6% de plus. Tous les segments ont participé à la croissance.

La progression du groupe a été observée dans toutes les régions. En tête, l'Amérique latine a crû de 29,5% sur une base comparable, suivi de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) de 13,1% et l'Asie-Pacifique avec 12,1% de plus. Les pays émergents ont davantage progressé que les marchés matures avec une hausse respective de 20,9% et 6,6%.

La croissance organique a atteint 13,0%, contre 2,9% à la même période de l'année dernière. Pour le premier semestre seulement, elle était de 12,0%. Et, pour le troisième trimestre de 14,1%.

Ces chiffres répondent aux attentes des analystes du consensus AWP qui visaient en moyenne des recettes de 5,59 milliards et une croissance organique de 10,4%.

Augmentation des volumes

Givaudan a profité d'une augmentation significative des volumes de vente sur tous ses marchés et zones géographiques. La dynamique commerciale a été consolidée par un solide portefeuille de projets et le maintien des chaînes d'approvisionnement à un niveau élevé, soulignait le groupe.

Ceci, «garantit que nous sommes en mesure de continuer à soutenir la forte demande en volume, large et diversifiée, de nos clients», se félicitait Gilles Andrier, le directeur général cité dans le communiqué.

Par contre, les effets de change négatifs ont freiné le développement du chiffre d'affaires à hauteur de 324 millions de francs, est-il précisé.

La direction ne donne pas de perspectives chiffrées pour l'ensemble de l'exercice, mais dit tabler sur une croissance organique des ventes d'au moins 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible d'au moins 12%.

Pour Daniel Bürki de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) le titre «est comme d'habitude bien valorisé». Un avis partagé par Arben Hasanaj de Vontobel, «sur cette base, 2024 s'annonce comme une année record en termes de croissance, de rentabilité et de génération de flux de trésorerie.»

Le titre a débuté très favorablement la séance de jeudi à la Bourse suisse, atteignant 4600 francs dans les premiers échanges. Vers 11h00, le soufflé était quelque peu retombé. L'action Givaudan prenait 0,5% à 4440 francs dans un SMI perdant 0,1%.

