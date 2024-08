Le nombre de chômeurs en Suisse a atteint 203'000 au deuxième trimestre, en hausse de 15'000 personnes sur un an. Ces sans-emplois représentent 4,0% de la population active, un taux en progression de 0,3 point de pourcentage, indique jeudi l'OFS.

Les sans-emplois ont représentent 4,0% de la population active d'avril à juin. (archive) ATS

ATS

Corrigé des variations saisonnières (CVS), la proportion de chômeurs a progressé de 0,1 point de pourcentage au deuxième partiel, à 4,2%, précise le communiqué. Le chômage des jeunes, soit de 15 à 24 ans, a reculé de 0,5 point à 5,9%. Chez les seniors, l'augmentation est plus ténue, le taux ayant prix 0,1 point à 3,7%.

L''Office fédéral de la statistique (OFS) a dénombré 75'000 sans-emplois de longue durée, soit 1000 de plus qu'au deuxième trimestre 2023. Leur proportion a cependant reculé, couvrant 37,2% de l'ensemble des chômeurs contre 39,3% précédemment.

Le travail à temps partiel gagne du terrain puisque quelque 1,9 million de personnes étaient concernées au deuxième partiel, ce qui représente une poussée de 57'000 en rythme annuel. Sur ce total, 269'000 personnes subissaient une situation de sous-emploi puisqu'elles souhaitaient travailler davantage. Le taux de sous-emploi a atteint 5,5% contre 5,3% au deuxième trimestre 2023.

Les actifs occupés font du surplace

Ces statistiques diffèrent de celles publiées mensuellement par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) puisqu'elles suivent la définition du Bureau international du travail (BIT) et sont comparables avec celles d'autres pays. Pour rappel, le taux de chômage suisse calculé par le Seco sur la base des inscriptions aux offices régionaux de placement (ORP) s'est fixé à 2,3% en juillet.

Au deuxième trimestre, le taux de chômage BIT est resté stable dans l'Union européenne et la zone euro, respectivement à 5,9% et 6,3%, rappelle – à titre de comparaison – l'OFS dans son point de situation trimestriel.

Toujours au deuxième partiel, le nombre d'actifs occupés est resté plus ou moins stable en Suisse (+0,5%) à 5,3 millions de personnes. L'effectif est resté inchangé chez les hommes et a augmenté de 1,2% chez les femmes. En équivalents plein temps (EPT), les statisticiens fédéraux ont constaté une progression de 0,1% des actifs occupés. Les variations sans fluctuations saisonnières s'élèvent à +0,2% pour les actifs occupés et +0,1% en EPT.

La plus forte hausse est constatée auprès de la main d'oeuvre étrangère (+3,2% à 1,8 million) alors qu'une légère baisse est à déplorer chez les titulaires d'un passeport suisse (-0,8% à 3,5 millions).

