L'assureur Helvetia présente une solidité financière excellente et s'avère être un débiteur robuste, selon l'agence de notation AM Best. Celle-ci a octroyé un rating de crédit à long terme «a+» au groupe saint-gallois.

L'assureur Helvetia présente une solidité financière excellente et s'avère être un débiteur robuste. (archive) ATS

ATS

L'agence met également en exergue le portefeuille de placement équilibré d'Helvetia, tout comme sa gestion du capital et sa «stratégie de réservation prudente», affirme l'assureur vendredi. En termes de flexibilité financière, AM Best attribue la note «a», sur la base d'un résultat opérationnel solide, d'un profil commercial bien diversifié et d'une gestion adéquate des risques.

fr