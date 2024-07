Le gestionnaire de fortune Julius Bär a continué de se remettre au premier semestre des conséquences de l'affaire Signa qui lui a valu un lourd amortissement. La banque zurichoise, qui vient de nommer un nouveau patron, a confirmé ses objectifs.

Cette année, 250 postes doivent être supprimés chez Julius Bär, mais le groupe veut recruter 60 à 65 conseillers clientèle. (archive) ATS

Sur les six premiers mois de 2024, le produit d'exploitation a baissé de 4% à 1,95 milliard de francs, alors que le résultat ajusté avant impôts a reculé de 14% à 542 millions, a annoncé l'établissement jeudi dans un communiqué.

Le bénéfice net selon la norme comptable IFRS a quant à lui atteint 452 millions, en chute de 15% sur un an.

Le rapport ajusté entre les coûts et les revenus s'est affiché à 71%, contre 65,3% un an auparavant. Fin juin, Julius Bär gérait des avoirs à hauteur de 474 milliards, en hausse de 11% comparé à la fin de l'année dernière, alors que les afflux d'argent nouveau ont chuté à 3,7 milliards, après 7,1 milliards de francs au premier semestre 2023.

Ces chiffres clés sont mitigés comparé aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Alors que les afflux de fonds et les avoirs sous gestion ont quelque peu dépassé les attentes, le ratio coûts-revenus est moins bon qu'anticipé.

Jusqu'à présent, la banque anticipe entre 2023 et 2025 une marge avant impôts ajustée entre 28 et 31 points de base et un rapport entre les coûts et les recettes «inférieur à 64%». Le bénéfice avant impôts doit afficher une croissance supérieure à 10% par an et le rendement des fonds propres durs (CET1) doit dépasser 30%.

Face aux lourds amortissements inscrits dans le cadre des crédits accordés au groupe autrichien en faillite Signa, l'établissement zurichois avait relevé en février son objectif d'économies brutes à 130 millions de francs, contre 120 millions précédemment. Cet objectif devrait être dépassé, a assuré la banque.

Cette année, 250 postes doivent être supprimés, mais parallèlement le groupe veut recruter 60 à 65 conseillers clientèle.

Mardi, Julius Bär a annoncé avoir enfin trouvé un nouveau directeur général, mettant fin à des mois de recherche. Stefan Bollinger, actuellement associé de la banque américaine Goldman Sachs, prendra au plus tard début février 2025 les commandes, succédant à Philipp Rickenbacher, parti après l'affaire Signa.

