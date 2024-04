Le logisticien Kühne+Nagel a vu ses résultats flancher au premier trimestre, tant au niveau des recettes que de la rentabilité. La direction a affirmé avoir engagé la maîtrise les coûts.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe schwytzois a vu ses recettes nettes reculer de 18% sur un an à 5,51 milliards de francs, alors que son résultat d'exploitation (Ebit) s'est contracté de 39% à 376 millions, a-t-il annoncé mardi.

Le taux de conversion, qui définit le rapport entre l'Ebit et le produit brut, s'est établi à 18%, après 26% il y a un an. Le bénéfice net ressort quant à lui à 278 millions, en chute de 40% comparé au premier trimestre 2023.

Alors que le chiffre d'affaires est ressorti nettement en dessous des prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP, l'Ebit a légèrement dépassé les attentes du marché.

Par activité, ventes (-28%) et Ebit (-43%) ont reculé dans le fret maritime, malgré une hausse des volumes de 1,5%. Dans le transport aérien, le chiffre d'affaires a reculé de 15% et la rentabilité de 39%, alors que les volumes ont crû de 3,4%. Le fret routier a également vu ses recettes (-10%) et la rentabilité (-42%) s'effondrer. Dans l'activité de logistique contractuelle, les baisses sont de respectivement 10% et 11%.

Le groupe s'est félicité d'avoir réduit de 12% les coûts par unité dans le fret maritime et de 14% dans l'aérien. L'abandon des structures de direction régionales devrait également apporter sa pierre à l'édifice.

Par le Cap de Bonne-Espérance

Début avril, le logisticien avait en effet annoncé vouloir rationnaliser sa structure organisationnelle, ses organisations nationales étant désormais directement rattachées à la direction générale. La direction n'a formulé aucune perspective de croissance pour l'exercice en cours.

Précédemment, l'entreprise avait indiqué viser à moyen terme un taux de conversion de 25% à 30%, contre 22% en 2023. La stratégie baptisée «Roadmap 2026» cible même un taux de 40% pour les frets maritimes et aérien. Dans le transport terrestre et la logistique contractuelle, le groupe anticipe respectivement plus de 10% et 7 à 9%. Le commerce électronique constitue l'un des moteurs de croissance de cette stratégie. L'entrée sur de nouveaux marchés figure au programme.

La crise en mer Rouge devrait profiter au groupe de Schindellegi. Depuis que les rebelles houthis yéménites s'attaquent aux cargos dans cette région, la plupart des porte-conteneurs préfèrent emprunter le chemin passant par le Cap de Bonne-Espérance, rallongeant le trajet de près de 12 jours, avait récemment indiqué le patron du groupe Stefan Paul. Cela dopera la rentabilité de Kühne+Nagel à hauteur de «plusieurs dizaines de millions» en termes d'Ebit à partir du deuxième trimestre.

