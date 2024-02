Avec la baisse espérée des taux directeurs cette année, l'accession à la propriété devrait de nouveau devenir plus intéressante. La location par contre, avec la flambée des coûts du logement et la pénurie d'appartements disponibles, devient de moins en moins attrayante.

L'achat d'appartements ou de maisons redevient plus intéressant. (image prétexte) IMAGO/Zoonar

«La Suisse glisse de manière incontrôlée dans la pénurie de logements», préviennent les économistes de Raiffeisen dans une étude publiée jeudi. Alors que la Confédération a enregistré l'année dernière une immigration nette de 100'000 personnes – un niveau historiquement élevé – le nombre de permis de construire d'appartements a chuté à un plus bas sur 20 ans.

La situation ne devrait pas beaucoup changer cette année, même avec le ralentissement conjoncturel qui attire justement les travailleurs étrangers vers la Suisse dont l'économie est plus résiliente que dans les pays voisins.

«La pénurie de logements va donc s'accentuer ces prochaines années et les locataires n'auront pas d'autre choix que de puiser plus profondément dans leur portefeuille», poursuivent les experts de la banque. Après une hausse d'environ 5% des loyers proposés en 2023, le coût du logement devrait aussi «fortement se renchérir» en 2024.

Stabilisation des prix

La pénurie de logements concerne toute la Suisse, mais elle se concentre particulièrement sur les centres urbains. Le taux de vacance s'est ainsi établi à 1,2% en moyenne dans le pays l'année dernière, avec des taux particulièrement bas dans la région zurichoise (0,6%), la Suisse centrale (0,7%) et l'Arc lémanique (0,7%). «Presque tout ce qui vient sur le marché est très rapidement absorbé», souligne Raiffeisen.

Parallèlement à cette situation, l'achat d'appartements ou de maisons redevient plus intéressant. Les experts de l'établissement st-gallois anticipent d'ici la fin de l'année une ou deux baisses du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS). Les hypothèques à taux fixes réagissent à ces attentes et ont déjà baissé.

En janvier, les taux hypothécaires ont en effet enregistré une nette baisse sur l'ensemble des durées, avait constaté le portail comparatif financier Comparis.ch.

La dynamique des prix a elle aussi ralenti après des années de forte croissance. Fin 2021 au sortir de la pandémie de Covid-19, les prix du logements s'étaient envolés d'environ 9%. La fin de cette course à la propriété et la hausse des taux ont par contre freiné cette tendance, la hausse n'atteignant plus que 4% fin 2023, selon Raiffeisen. «De premiers signes indiquant une stabilisation des prix apparaissent cependant».

Avec la poursuite de l'envolée des loyers et la baisse du coût des hypothèques, l'avantage devrait donc revenir à l'achat au détriment de la location, ont conclu les experts de la banque.

al