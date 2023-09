Le tunnel routier du Gothard, ouvert en 1980, sera entièrement rénové dans un peu plus de six ans. Pendant les travaux, le trafic passera dans le deuxième tube qui est actuellement en construction.

Pendant les travaux, le trafic passera dans le deuxième tube qui est actuellement en construction. (archives) KEYSTONE

Vieux de 43 ans et long de 17 kilomètres, le tunnel a besoin d'être assaini. En 2016, le peuple suisse a approuvé la construction d'un deuxième tube et la rénovation du tunnel existant.

Les travaux préparatoires pour le deuxième tube ont débuté au printemps 2020. Les coûts sont estimés à 2,14 milliards de francs. Les tunneliers devraient entrer en action en 2024. Le percement devrait être terminé en 2026.

Deux tubes opérationnels en 2032

Il est prévu que les deux tunnels seront opérationnels à partir de 2032, avec une seule voie de circulation dans chaque sens. La deuxième voie de chaque tube servira de bande d'arrêt d'urgence.

La construction du premier tube a débuté le 5 mai 1970. Les travaux ont duré trois ans de plus que prévu et les coûts se sont élevés à plus du double du montant initial, soit 686 millions millions de francs au lieu de 306 millions.

Environ 49 % des coûts supplémentaires étaient dus au renchérissement, 26 % à des dépenses imprévues liées à la géologie et le reste à des modifications du projet.

Onze morts en 2001

En octobre 2001, le tunnel a été fermé pendant deux mois à la suite d'un incendie qui s'est produit après une collision entre deux camions. Des centaines de pneus transportés par un des camions ont pris feu.

La chaleur dans le tunnel a atteint plus de 1200 degrés. Le plafond s'est effondré sur une longueur de 100 mètres et des véhicules ont été ensevelis sur une distance de 300 mètres. Onze personnes ont perdu la vie.

L'incendie a causé pour 14 millions de francs de dégâts à l'infrastructure du tunnel. Après le sinistre, l'infrastructure du tunnel a été modernisée afin d'améliorer la sécurité.

me, ats