L'ancien rédacteur en chef du groupe Blick, Christian Dorer, prendra dès février la direction de la communication de la Fédération des coopératives Migros (FCM). Il avait été écarté de ses fonctions par le groupe Ringier en mars dernier.

Christian Dorer était auparavant rédacteur en chef et vice-CEO du groupe Blick. Il avait été suspendu pour six mois en mars. (archives) KEYSTONE

M. Dorer sera chargé aussi bien des objectifs stratégiques que de la coordination pour la communication du groupe Migros, indique le géant orange dans un communiqué. Il assumera également la responsabilité éditoriale des médias Migros.

Avec une équipe d'une cinquantaine de personnes, M. Dorer «aura notamment pour mission de soutenir, sur le plan de la communication, le processus de transformation lié à la réorganisation à venir des activités supermarchés et hypermarchés du groupe Migros», précise le communiqué. Il sera directement subordonné au président de la direction générale de la FCM, Mario Irminger.

Christian Dorer était auparavant rédacteur en chef et vice-CEO du groupe Blick. Il avait été suspendu pour six mois en mars. Il était accusé d'avoir favorisé certaines personnes. On lui reprochait aussi d'avoir insuffisamment séparé sa vie privée et professionnelle. La direction de Ringier et le journaliste ont ensuite annoncé en août qu'il «ne reprendrait pas ses fonctions après son temps de pause».

miho, ats