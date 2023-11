Le canton de Vaud est «à la traîne» en matière d'imposition des personnes physiques. Et la baisse de 3,5% récemment votée n'apportera que peu de changements, selon le «Baromètre fiscal vaudois» publié mardi par KPMG et la CVCI.

Le «baromètre» le répète depuis plusieurs années: en comparaison intercantonale, la fiscalité vaudoise des personnes physiques est «anormalement élevée» tant au niveau de l'impôt sur le revenu que sur la fortune. Malgré les déductions introduites ces dernières années, la position du contribuable vaudois s'est généralement dégradée, écrivent KPMG et la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) dans un communiqué.

La baisse de 3,5% de l'impôt cantonal sur le revenu votée en octobre dernier par le Grand Conseil et qui sera applicable dès l'année 2024 ne devrait guère changer la donne. Cet abattement n'améliorera pas sensiblement la compétitivité du canton en matière d'imposition des personnes physiques, affirme l'étude.

«Son impact sur le positionnement du canton est pratiquement nul, d'autant plus qu'il n'inclut pas la fortune», explique Philippe Miauton, directeur de la CVCI, cité dans le communiqué. Selon lui, l'initiative des milieux économiques intitulée «Baisse d'impôt pour tous», qui prévoit une réduction de 12%, n'améliorerait pas fondamentalement le positionnement intercantonal, mais elle «permettrait de soulager substantiellement les contribuables vaudois».

Classes moyennes et supérieures

Vaud connaît une des impositions les plus élevées de Suisse pour les personnes physiques, avec un taux maximal de 41,50 %. Seuls Genève (44,47%) et Bâle-Campagne (42,17%) appliquent des plafonds plus élevés pour l'imposition individuelle.

Selon le baromètre, Vaud taxe lourdement les classes moyennes à supérieures. Une famille avec deux enfants disposant d'un revenu brut de 125'000 francs, soit avant toute déduction fiscale ou sociale, devra s'acquitter d'une charge fiscale de près du double qu'une famille genevoise ou zurichoise.

Attractif pour les entreprises

Le canton est en revanche attractif pour les entreprises. Il affiche un taux légèrement inférieur à la moyenne suisse (14%, contre 14,69% pour la moyenne suisse).

Pour maintenir son attractivité dans le cadre de l'implémentation à venir de l'imposition minimale mondiale de 15%, Vaud doit réfléchir à de nouvelles mesures, estime KPMG. Vaud a décidé d'introduire un barème progressif pour l'impôt sur le bénéfice dès 2025. Le taux restera à 14% pour la part des bénéfices inférieure à 10 millions, et elle grimpera à 14,7% pour la part excédentaire.

