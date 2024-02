L'Inde choque à Abou Dhabi après une déclaration sur les femmes

L'Inde, dont le ministre du commerce n'est pas encore arrivé à Abou Dhabi, a choqué certains pays lundi à Abou Dhabi. Elle a relayé une approche controversée lors d'une discussion sur l'inclusion dans le commerce.

Selon la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, la délégation indienne est nombreuse et menée jusqu'à mercredi par un haut fonctionnaire qui a autorité pour négocier, mais plusieurs Etats affirment eux en douter. KEYSTONE

«Elle a dit en substance que les femmes n'avaient rien à faire avec le commerce», a expliqué mardi à Keystone-ATS l'un des participants à ce premier dialogue sur cette question dans le cadre d'une ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une déclaration qui tranche au lendemain du lancement par l'institution et le Centre du commerce international (ITC) d'un nouveau fonds pour aider les femmes exportatrices des pays en développement.

Dans les discussions à Abou Dhabi, plusieurs gouvernements mettent au contraire plutôt en avant avec fierté la progression du nombre de femmes entrepreneures dans leur pays. Et La délégation indienne attend son ministre, en campagne électorale avant le scrutin prévu dans quelques mois, mercredi dans la capitale émiratie. Elle est comme toujours celle qu'il faudra inciter à ne pas bloquer plusieurs consensus pour éviter un désastre à la ministérielle.

Absence largement commentée

De la question des stocks alimentaires publics à la reprise à l'OMC de l'accord finalisé par la Suisse et plus de 120 pays pour faciliter l'investissement dans les pays en développement. En passant par la limitation des subventions à la surpêche et la surcapacité nuisibles pour les océans. Ou par l'extension du moratoire sur les taxes sur les dispositifs électroniques (que ce soit du contenu ou des technologies), chère à la Suisse.

L'absence du ministre indien a été largement commentée dans les couloirs lundi. Selon la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, la délégation est nombreuse et menée jusqu'à mercredi par un haut fonctionnaire qui a autorité pour négocier, mais plusieurs Etats affirment eux en douter.

Alors que les Emirats arabes unis sont proches de ce pays, la présidence de la ministérielle pourrait jouer un rôle important, selon un membre d'une délégation à Abou Dhabi. Et elle est vraiment «décidée à obtenir des accords», affirme également ce représentant.

sn, ats