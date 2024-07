Les prix ont de nouveau freiné leur rythme de progression au mois de juin en Suisse, malgré une forte accélération au niveau des produits locaux et pétroliers. Fruits et légumes, ainsi que vêtements ont par contre vu leurs tarifs refluer.

L'inflation a augmenté de 1,3% sur un an en juin, après avoir atteint 1,4% le mois précédent. Comparé au mois précédent, l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique dans son relevé mensuel.

Ces chiffres sont conformes aux attentes du marché. Les économistes interrogés par l'agence AWP prévoyaient en effet que le renchérissement s'établisse en Suisse entre 1,3% et 1,4% sur un an en juin. La variation mensuelle était attendue entre 0,0% et 0,1%.

Les prix à la consommation continuent ainsi à se situer dans la fourchette de 0% à 2% définie par la Banque nationale suisse (BNS) et qu'elle assimile à la stabilité des prix. Constatant que la pression inflationniste se réduit dans la Confédération, cette dernière avait de nouveau abaissé mi-juin son taux directeur de 1,50% à 1,25%.

Selon les projections des différents instituts, l'inflation devrait rester sous contrôle cette année et la suivante en Suisse. La BNS table ainsi sur un taux de 1,3% en 2024 et de 1,1% en 2025, alors que les économistes de Swiss Life l'attendent à respectivement 1,2% et 0,5%.

