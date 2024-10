L'Office fédéral des routes (OFROU) souhaite encourager les initiatives privées dans le domaine de la mobilité électrique. Il a choisi cinq entreprises dans le cadre d'un appel d'offres pour la construction de hubs de recharge rapide près des routes nationales.

Cinq entreprises ont été choisies par l'OFROU pour densifier le réseau de stations de recharge rapide en Suisse (archives). ATS

ATS

Il s'agit de cinq lots répartis dans toute la Suisse et constitués chacun de onze parcelles. L'OFROU a reçu au total sept candidatures et attribué les lots à cinq d'entre elles. Il s'agit de Fastned Switzerland, Mercedes-Benz High Power Charging Europe, Atlante Italia, Electra Charging Switzerland et GOFAST.

Les entreprises ont trois ans pour planifier les hubs de recharge rapide et demander un permis de construire, a indiqué mardi l'OFROU dans un communiqué. Elles sont responsables de la planification, du financement, de la construction, du raccordement électrique, de l'exploitation et de l'entretien des installations.

L'appel à projets fait partie de la feuille de route pour la mobilité électrique 2025. Un réseau de stations de recharge rapide se développe déjà sur les routes nationales d'une part sur les aires de ravitaillement et d’autre part sur les aires de repos. L’OFROU élargit désormais cette stratégie avec ces cinq nouveaux lots.

La feuille de route est une plateforme de mise en réseau. Les acteurs qui y prennent part contribuent à l'essor de la mobilité électrique via des mesures individuelles.

vf, ats