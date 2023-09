«Un nouveau coup de massue pour la population» - Tous les détails par commune

Les tarifs de l'électricité pour l'approvisionnement de base augmenteront en moyenne de 18% l'an prochain pour les ménages suisses. Sur l'année, la facture s'alourdira ainsi de 222 francs par rapport à 2023 pour un ménage «moyen» consommant 4500 kWh.

(image d'illustartion) IMAGO/Pond5 Images

Un ménage-type paiera l’année prochaine 32,14 centimes par kilowattheure (ct./kWh), soit une hausse de 4,94 centimes par rapport à 2023, a annoncé mardi la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) à l'issue du délai au 31 août fixé aux quelque 600 gestionnaires de réseau de distribution pour communiquer leurs tarifs.

Sa facture annuelle s'élèvera donc à quelque 1446 francs.

Les prix se composent des tarifs d'utilisation du réseau, des tarifs de l’énergie, des redevances dues aux collectivités publiques et du supplément perçu sur le réseau. Les coûts de réseau augmentent de 19%, pour se fixer à 10,62 ct./kWh, car ils comprennent désormais les coûts de la réserve pour l'hiver.

Tarifs par commune

L'Elcom a publié sur Internet les tarifs des différentes communes. Les données proviennent directement des gestionnaires de réseau et sont constamment actualisées par l'ElCom. Environ 1% des gestionnaires n'ont pas communiqué leurs données dans les délais impartis.

Ainsi, les habitants de Braunau (TG) devront le plus mettre la main au porte-monnaie, et ceux de Zwischbergen (VS) le moins. En Suisse romande, les habitants d'Allaman, d'Aubonne, de Féchy, de Saint-Livres et d'Etoy, toutes des communes vaudoises, passeront le plus à la caisse. A l'inverse, ceux de Pully (VD) sont les mieux lotis.

«Coup de massue»

Réagissant dans un communiqué, l'Union syndicale suisse a parlé de «nouveau coup de massue pour la population». Elle a déploré le fait que les mesures extraordinaires adoptées pour garantir la sécurité d’approvisionnement soient répercutées sur la facture des consommateurs au lieu d'être financées par l’Etat.

Pour sa part, la Jeunesse socialiste a fustigé une forte dépendance aux énergies fossiles et les «super-profits» réalisés par les entreprises actives dans ce domaine. Elle demande un impôt sur ces profits, un plafonnement des prix et une nationalisation complète du marché de l'électricité.

«L'Elcom ne peut pas intervenir pour faire baisser les tarifs»

Les prix de l'énergie passent eux à 15,63 ct./kWh (+19,5%), et les redevances connaissent une légère hausse, à 1 ct./kWh (1+%). Le supplément de réseau reste lui à 2,3 ct./kWh.

Les PME verront également leur facture gonfler, les coûts du réseau et les prix de l'énergie augmentant aussi pour elles. Cependant, les prix varient parfois considérablement entre les gestionnaires de réseau au sein de la Suisse, en raison principalement de grandes différences dans l’approvisionnement en énergie (part de production propre, stratégie d’approvisionnement).

Laurianne Altwegg, vice-présidente de l'Elcom, a dit devant la presse à Berne comprendre la difficulté pour certaines entreprises d'absorber ces nouveaux prix. «Si les coûts et les hausses sont conformes à la loi, l'Elcom ne peut pas intervenir pour faire baisser les tarifs.» En revanche, il a intensifié ses contrôles.

Hausse des prix du marché

Cette évolution est due à plusieurs facteurs mais surtout à la hausse des prix du marché, a expliqué Mme Altwegg. Le moment où les contrats d'approvisionnement expirent joue un rôle déterminant.

L'augmentation des prix du marché se répercutera plus fortement en 2024 qu'en 2023 pour de nombreux gestionnaires. Une grande partie des achats pour 2023 a été effectuée avant la hausse des prix.

Avec la tendance à la baisse actuelle des prix sur le marché, Werner Luginbühl, président de l'Elcom, s'attend à ce que les prix diminuent à nouveau en 2025. Mais il n'y a aucune garantie en raison des fluctuations.

Mme Altwegg a noté que la baisse volontaire de consommation d'électricité n'a eu que peu d'effets l'hiver dernier en Suisse. Selon Urs Meister, directeur du secrétariat technique de l'ElCom, ce sont surtout les centrales à gaz à l'étranger qui déterminent les prix de l'électricité en Suisse, même si seulement un cinquième de l'électricité en Europe est produit avec du gaz. Ces centrales couvrent les pics du marché, d'où leur importance.

