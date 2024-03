La Finma a passé au crible les plans d'urgence des banques d'importance systémiques actives en Suisses. Postfinance échoue encore, tandis que le plan de la ZKB est pour la première fois jugé exécutable, à l'instar de celui de Raiffeisen.

Postfinance ne satisfait toujours pas aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. KEYSTONE

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a émis en 2023 les fonds propres supplémentaires nécessaires destinés à absorber les pertes sous forme d'emprunts (bail-in bonds), relève mardi l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) dans son évaluation annuelle. L'établissement comblait déjà les autres exigences.

Ce plan d'urgence doit permettre à ces établissements, dont une faillite menacerait l'ensemble de la place financière helvétique, de maintenir leurs fonctions d'importance systémique. Soit les opérations de dépôt et le trafic de paiements, que toutes trois pourraient assurer et les opérations de crédit à court terme, que seules Raiffeisen et la ZKB peuvent garantir.

Postfinance, en revanche, ne satisfait toujours pas aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, raison pour laquelle son plan est toujours jugé inexécutable. Le bras financier du géant jaune a soumis un plan définitif relatif à la constitution de ces fonds, écrit la Finma.

Quant à UBS, elle rendra compte de sa prévention de crise une fois l'intégration de Credit Suisse achevée, précise la Finma qui communiquera séparément sur le sujet.

Le gendarme de la finance a aussi passé en revue les plans de stabilisation des établissements d'importance systémique, dans lequel ceux-ci démontrent comment ils peuvent se maintenir sans intervention de l'Etat en cas de difficultés. Comme l'an dernier, tous sont approuvés. La crise de Credit Suisse sera par ailleurs l'occasion pour la Finma de continuer à développer ses exigences en la matière, ajoute-t-elle.

L'obligation des présenter des plans de prévention de crise a été étendue aux assureurs, note encore la Finma, ajoutant qu'elle informera désormais plusieurs fois par année sur le sujet.

rr