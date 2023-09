Le mouvement de grève qui paralyse Hollywood depuis mai va peser à hauteur de 300 à 500 millions de dollars sur les résultats des studios Warner Bros Discovery (WBD) pour l'exercice en cours, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.

Les scénaristes sont en grève depuis le mois de mai et ils ont été rejoints, en juillet, par les acteurs du puissant syndicat SAG-AFTRA.

Les directives du SAG-AFTRA --qui représente 160'000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et du grand écran-- interdisent à tous ses membres de tourner mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Selon les nouvelles prévisions de Warner, son excédent brut d'exploitation ajusté devrait se situer entre 10,5 et 11 milliards de dollars (9,3 à 9,8 milliards de francs ) en 2023, soit 300 à 500 millions de moins qu'anticipé auparavant.

Le groupe avait indiqué, lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre le 3 août, que si le mouvement durait jusqu'à la fin de l'année, cela affecterait son résultat brut d'exploitation et gonflerait ses liquidités disponibles.

Mais les prévisions communiquées ce jour-là partaient du principe que la grève serait terminée début septembre. Or les négociations semblent actuellement au point mort.

«Le groupe considère désormais que l'impact financier de ces grèves sur WBD va persister jusqu'à la fin de l'année 2023», a-t-il indiqué, appelant de ses voeux une prompte résolution.

«WDB continue de donner la priorité et de travailler assidûment avec les autres responsables du secteur» pour mettre un terme à la grève «d'une manière qui soit juste et qui mette en valeur le travail important des scénaristes et des acteurs et le partenariat avec eux».

Warner a également revu en hausse ses anticipations concernant ses liquidités disponibles avec au moins 5 milliards de dollars en fin d'année, dont 1,7 milliard pour le seul troisième trimestre en partie grâce au succès du film «Barbie» sorti en juillet et à l'arrêt de travail qui a interrompu toutes les productions.

Les studios ont annoncé le 25 août le décalage de la sortie de plusieurs films, dont la suite très attendue de «Dune» et «Godzilla x Kong: The New Empire».

Selon leur nouveau calendrier, «Dune: Deuxième partie» est notamment décalé au 15 mars 2024, au lieu du 3 novembre 2023.

afp