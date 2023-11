Comme prévu, 2023 reste une année financièrement délicate pour La Poste. Le groupe a enregistré un bénéfice de 145 millions de francs de janvier à fin septembre, en recul de 142 millions sur un an.

Le volume des lettres a diminué de 6,6% lors des neuf premiers mois de l'année (image d'illustration). KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le résultat d'exploitation (EBIT) des trois premiers trimestres s'est quant à lui élevé à 208 millions de francs, soit 137 millions de moins qu'un an plus tôt. Les produits d'exploitation ont pour leur part augmenté de 211 millions (4,2%), à 5,285 milliards de francs, indique l'entreprise dans un communiqué publié mardi.

Pour le géant jaune, ce résultat est «le reflet d'un environnement de marché complexe et d'une accélération de la tendance au numérique». Et de citer notamment un climat de consommation morose, la progression de la numérisation et le renchérissement.

Moins de lettres et de colis

Par rapport aux neuf premiers mois de 2022, le volume des lettres a baissé de 6,6%, celui des envois publicitaires non adressés de 8,5% et celui des colis de 5,1%. La diminution des volumes de lettres et de colis se répercute sur les opérations au guichet, avec une baisse de 19,6% des paiements au guichet.

De son côté, CarPostal a transporté 132 millions de personnes, soit 15 millions de plus qu'à la même période de l'exercice précédent. Mais les indemnisations des pouvoirs publics ont diminué. Conséquence, les recettes n'ont pas été suffisantes pour couvrir l'augmentation des coûts

En outre, la vente de la filiale Swiss Post Solutions continue de peser considérablement dans la balance, car elle avait influencé positivement le bénéfice de l'exercice précédent.

Optimisme

Quant à Postfinance, elle a vu son résultat d'exploitation baisser de 18 millions de francs, à 200 millions. Affirmant toujours jouir d'un «important capital de confiance auprès de la clientèle», elle table toutefois sur une amélioration de la marge d'intérêts et une amélioration des recettes.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, la Poste anticipe un résultat inférieur à celui de l'année passée. Mais elle se veut optimiste pour l'avenir. L'évolution des taux d'intérêt et la mise en œuvre systématique de la stratégie «Poste de demain» «influera positivement sur le résultat à partir de l'année prochaine», écrit-elle.

La nouvelle stratégie repose sur quatre piliers: croissance et développement, durabilité, mesures tarifaires et gains d'efficience. Elle «vise à transformer La Poste et à investir dans notre avenir. Dans le même temps, nous nous employons à réduire nos coûts», explique le directeur financier Alex Glanzmann, cité dans le communiqué.

«Nous sommes convaincus que la voie empruntée est la bonne et nous continuerons de la suivre avec cohérence», ajoute-t-il.

ro, ats