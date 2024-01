Afin de préserver sa compétitivité, la Poste veut réduire de 10% les coûts de plusieurs unités administratives. Si une partie de l'objectif pourra être atteinte en réduisant les coûts matériels, la suppression de 110 postes équivalent plein temps sera inévitable.

La Poste assure que seuls des postes dans l'administration seront impactés par ces nouvelles mesures (archives). ATS

Dans la mesure du possible, la Poste mettra en œuvre les suppressions d’emplois prévues par le biais des fluctuations naturelles, de retraites anticipées ou de réduction du taux d’occupation, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Ces mesures devraient entraîner au maximum 69 résiliations de contrats et jusqu'à 114 collaborateurs pourraient être affectés par des modifications de contrats. Ces dernières porteront principalement sur le lieu de travail. Les bureaux de la région de Berne seront regroupés afin d'améliorer la rentabilité, détaille la Poste.

Ces mesures, qui devraient être mises en oeuvre à partir de mars, ne concernent que des postes dans l'administration et plus précisément les unités Finances, Personnel, Informatique/Technologie, Communication et Etat-major du CEO, précise la Poste.

42 millions d'économies

Le géant jaune entend ainsi économiser 42 millions de francs d'ici 2025. Ces mesures, qui s'ajoutent à celles déjà prévues dans la stratégie, sont nécessaire en raison de l'environnement difficile, justifie la Poste. Et de mentionner l'augmentation des coûts, le climat de consommation morose, le recul du nombre de lettres et de versements au guichet mais aussi les dispositions réglementaires en vigueur.

La Poste assure qu'elle procédera aux suppressions d'emplois de «manière aussi socialement responsable que possible». Une procédure de consultation a été ouverte et le personnel peut faire des propositions pour éviter les licenciements et en atténuer les conséquences. L'entreprise est aussi en contact avec les syndicats.

dv, ats