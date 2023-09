La Suisse reste le pays le plus innovant au monde, devant la Suède qui passe à nouveau devant les Etats-Unis. Inédit depuis longtemps, la Chine recule. L'activité reste «soutenue», a dit mercredi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin peut avoir le sourire étant donné que la Suisse reste au sommet de l'Indice de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève (archives). ATS

Pour la treizième année consécutive, la Suisse est première de l'Indice mondial de l'innovation, qui rassemble des dizaines d'indicateurs dans plus de 130 pays. Avec une lente relance économique après la pandémie, des taux d'intérêt élevés et des conflits, la situation actuelle n'est pas favorable, déplore l'organisation.

Derrière le trio de tête, la Grande-Bretagne reste quatrième et Singapour progresse pour s'établir à la cinquième place. La Chine reste le seul pays émergent dans les trente plus innovants, mais elle recule d'un rang et est 12e.

Un groupe de pays similaires «se hisse progressivement» dans l'Indice, se réjouit le directeur général de l'OMPI, Daren Tang. «Preuve qu’une attention particulière portée à l’écosystème del’innovation peut faire une différence», selon lui.

sn, ats