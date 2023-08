Coins of the Bitcoin currency, virtual money, pictured on January 10, 2014, at the ETH in Zurich, Switzerland. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Muenzen der Bitcoin Waehrung, virtuelles Geld, aufgenommen am Freitag, 10. Jaunuar 2014 in der ETH in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

KEYSTONE