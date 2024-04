Le Chemin de fer du Lötschberg (BLS) a transporté plus de passagers que jamais en 2023. Près de 70,2 millions de passagers ont voyagé en train, bus et bateau du BLS. Cela représente 11% de plus que l'année précédente.

Nouveau record de passagers: un train de la BLS à Wabern BE (archives). sda

ATS

Le BLS a ainsi transporté plus de personnes qu'en 2019, avant la pandémie, a indiqué l'entreprise de transport vendredi. Le chargement des voitures au Lötschberg entre Kandersteg et Goppenstein a également progressé, puisque 1,36 million de véhicules ont été transportés à travers le tunnel (+ 3,9 %)

Le trafic voyageurs sur le rail en Suisse a en principe enregistré une année record en 2023: «la demande a atteint la valeur la plus élevée jamais enregistrée». Quelque 177'000 personnes ont voyagé quotidiennement avec le BLS.

Grâce à cette forte fréquentation, ce dernier réalise un bénéfice consolidé de 20,2 millions de francs. Il sort ainsi des chiffres rouges. L'entreprise avait en effet subi une perte consolidée de 12,2 millions de francs l'année précédente.

Ponctualité améliorée

L'entreprise a également amélioré la ponctualité de ses trains, qui s'est élevée à 95,6%, en hausse pour la quatrième année consécutive. 988 passagers sur 1000 ont pu prendre leur correspondance.

En revanche, dans le secteur du fret, plusieurs facteurs ont eu des conséquences négatives: de nombreux chantiers sur l'infrastructure ferroviaire en Allemagne, des grèves, la fermeture de la ligne dans le tunnel de base du Gothard ainsi qu'une situation conjoncturelle généralement incertaine et une demande plus faible de la part des clients.

sime, ats