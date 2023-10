Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé en septembre de 0,7% par rapport à l'année dernière, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Corrigées des variations saisonnières, les recettes ont augmenté 0,9% sur un mois.

En termes réels, c'est-à-dire en tenant compte du renchérissement, les ventes du commerce de détail ont par contre baissé de 0,6% en glissement annuel (archives). ATS

En termes réels, c'est-à-dire en tenant compte du renchérissement, les ventes du commerce de détail ont par contre baissé de 0,6% en glissement annuel. Par rapport à août 2023 et corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires ont en revanche gagné 0,8%, précise le communiqué.

Sans les stations-services et corrigés de l'effet des jours ouvrables et fériées, les chiffres d'affaires nominaux ont avancé de 0,9% sur un an, mais cédé 0,5% en termes réels. En comparaison mensuelle, cet indicateur a augmenté de 0,7% au niveau nominal et gagné autant si on considère la hausse des prix.

En parallèle, les recettes du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 2,1% en termes nominaux sur un an (-1,1% en termes réels) et celles du secteur non alimentaire ont reculé de 0,2% en termes nominaux (-0,61% en termes réels).

Sur un mois, les denrées alimentaires, boissons et tabac se sont renforcés de 0,7% (+0,7% en termes réels) et le non alimentaire a progressé de 0,8% en termes nominaux (+1,1% en termes réels).

rq