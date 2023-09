Un géant américain arrive sur la place parisienne: le groupe de cosmétiques Coty, déjà coté à New York, le sera aussi à partir de jeudi à Paris, afin d'attirer de nouveaux investisseurs et renouant au passage avec ses racines françaises.

Dans un communiqué lundi après la clôture de Wall Street, le groupe américain d'origine française a annoncé avoir «déposé une demande d'inscription» sur Euronext Paris.

Il sera coté sur le segment réservé aux investisseurs professionnels, à partir de jeudi 15H30 une fois obtenue l'"approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF)».

L'objectif est «d'initier un deuxième centre de liquidités à Paris, par le biais d'une double cotation sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris», a indiqué mardi matin lors d'une conférence de presse le directeur financier de Coty, Laurent Mercier.

Il s'agit de «permettre aux investisseurs européens, dont les mandats exigent des investissements dans des entreprises cotées en Europe, de pouvoir investir dans Coty», a-t-il expliqué.

«Les États-Unis et l'Europe ont toujours été des ancrages très forts pour Coty», a-t-il fait valoir: le groupe a en effet été fondé en 1904 à Paris par le parfumeur français François Coty, avant d'ouvrir des filiales à Londres et New York en 1912.

Par ailleurs, l'entreprise, active dans 125 pays, réalise un tiers de ses ventes en Europe et y emploie plus de 50% de ses 11'000 collaborateurs.

Pour Coty, «cette annonce marque un nouveau chapitre dans (sa) trajectoire et son développement en Europe», a affirmé M. Mercier, rappelant que «plus de 20 marques de notre portefeuille sont d'origine européenne».

Le groupe américain est détenteur d'un certain nombre de licences de grandes marques de parfum comme Gucci, Chloé, Marc Jacobs, Hugo Boss et Burberry, et développe aussi les marques de cosmétiques CoverGirl, Bourjois, Max Factor ou Rimmel.

Augmentation de capital

En parallèle de cette double cotation, le groupe a aussi annoncé une augmentation de capital: quelque 33 millions de nouvelles actions seront disponibles «auprès du public aux Etats-Unis» et uniquement auprès de professionnels dans l'Union européenne.

Cette opération est réalisée pour «faire entrer de nouveaux investisseurs européens», a précisé M. Mercier.

S'"il est trop tôt» pour indiquer le montant final de cette augmentation, elle devrait se situer «dans une fourchette entre 300 et 350 millions d'euros», a-t-il estimé.

Ces annonces interviennent alors que le groupe, qui réalise 63% de son chiffre d'affaires grâce à sa division «prestige» (parfums, cosmétiques, soins de la peau haut de gamme), se trouve ces derniers temps dans une dynamique porteuse.

Coty vient en effet de relever ses prévisions pour l'exercice décalé 2023-2024 (clos en juin). Il prévoit une croissance de ses ventes de 10-12%, contre 8-10% précédemment, invoquant «une forte dynamique de la demande de produits de beauté sur ses marchés et catégories clés» et le bon lancement réalisé par son nouveau parfum, «Burberry Goddess».

Attractivité

L'arrivée de Coty, qui fêtera ses 120 ans l'an prochain, sur la place boursière parisienne constitue une bonne nouvelle pour Paris, qui rivalise avec Londres et Francfort pour attirer les entreprises internationales.

Il s'agit pour Euronext de sa 11e cotation internationale – d'une entreprise basée hors de ses sept marchés – cette année, a indiqué à l'AFP l'opérateur boursier paneuropéen Euronext, «confirmant à nouveau (son) leadership dans ce domaine».

«C'est surtout l'illustration de l'attrait d'une cotation à Paris, dans un secteur où la place financière est particulièrement forte», a pour sa part jugé Jean-Charles Simon, délégué général de Paris Europlace, organisation chargée de promouvoir la place financière parisienne, saluant un «montant significatif pour une seconde cotation».

Le poids du secteur du luxe et des cosmétiques sera encore plus renforcé: LVMH, Kering, Hermès et L'Oréal représentent à eux seuls près de 40% du CAC 40, l'indice vedette.

Coter Coty à Paris est «en ligne avec (son) héritage centenaire en France», avait précisé Coty en mai, lorsque la double cotation avait été évoquée pour la première fois.

A cette occasion, l'entreprise avait souligné le rôle clef joué par sa directrice générale Sue Y. Nabi, une Française de 55 ans, évoquant le «quadruplement de la capitalisation boursière de Coty» depuis sa nomination en septembre 2020.

