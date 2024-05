La société genevoise d'investissement dans l'immobilier Stoneweg reprend Cromwell Europe Limited, la plateforme européenne de son concurrent Cromwell Property Group. L'acquisition, qui comprend la gestion de fonds en Europe et des participations dans divers fonds, se monte à 280 millions d'euros (274,8 millions de francs).

Les actifs immobiliers repris affichent une valeur totale de 3,9 milliards d'euros et permettent à Stoneweg de doubler ses avoirs sous gestion, qui s'élèvent à environ 8 milliards d'euros, a indiqué la société jeudi dans un communiqué. Cromwell Europe Limited, dont Stoneweg acquiert l'intégralité des parts, comprend plus de 160 actifs et recense 1600 locataires. La société dispose de quatorze succursales reparties dans douze pays européens.

Dans le cadre de la transaction, Stoneweg a également acquis une participation de 27,8% dans Cromwell European REIT (CEREIT), une société d'investissements immobiliers cotée à Singapour, laquelle dispose d'un portefeuille d'une valeur de 2,2 milliards d'euros et de 100% du gestionnaire de CEREIT, également basé dans le cité-Etat asiatique. L'opération comprend en outre une participation de 50% dans le fonds Cromwell Urban Italy Logistics Fund.

Stoneweg investit dans des actions et des titres de créance en Europe dans les secteurs de l'immobilier résidentiel, de l'industrie légère, de la logistique, de l'hôtellerie, des bureaux, la culture et des loisirs. Forte de cette acquisition, la société emploiera plus de 300 professionnels dans 25 bureaux.

vj, ats