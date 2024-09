Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi des poursuites contre l'émetteur de carte de paiement Visa. Cela pour pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis.

"Nous affirmons que Visa a illégalement acquis le pouvoir d'exiger des frais qui dépassent de loin ce que (la compagnie) pourrait obtenir dans un marché compétitif", a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, cité dans un communiqué.

Dans cette plainte déposée devant un tribunal de New York, les autorités américaines accusent notamment Visa d'abuser de sa position dominante sur le marché pour imposer des accords d'exclusivité aux banques et aux commerçants.

«Nous affirmons que Visa a illégalement acquis le pouvoir d'exiger des frais qui dépassent de loin ce que (la compagnie) pourrait obtenir dans un marché compétitif», a déclaré le ministre de la Justice, Merrick Garland, cité dans un communiqué.

Coûts répercutés sur les consommateurs

«Les commerçants et les banques répercutent ces coûts sur les consommateurs, soit en augmentant les prix soit en réduisant la qualité ou le service. Par conséquent, le comportement illégal de Visa n'affecte pas seulement le prix d'une chose, mais le prix de pratiquement tout», ajoute-t-il.

Visa contrôle plus de 60% des transactions par carte de débit aux Etats-Unis, sur lesquelles elle prélève des frais de plus de 7 milliards de dollars par an, selon les estimations du ministère de la Justice.

Accords de non-concurrence

Celui-ci accuse également l'entreprise basée à San Francisco (ouest) de «maintenir son monopole» en concluant des accords de non-concurrence avec d'éventuels rivaux.

«Visa a peur de la concurrence et abuse donc de sa position de monopole pour tenir en échec des rivaux existants dans le domaine du débit et acheter de potentiels rivaux au détriment des consommateurs, des commerçants, des banques et du processus de compétition lui-même», a également déploré une haute responsable de la section antitrust du ministère de la Justice, Doha Mekki, citée dans le texte.

En 2021, Visa avait annoncé être visé par une enquête du ministère sur ses pratiques aux Etats-Unis concernant les cartes de débit, dans un document transmis au gendarme américain des marchés boursiers (SEC).

