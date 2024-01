Le taux de chômage a reculé de 0,2 point de pourcentage en Suisse l'an dernier pour s'inscrire à 2,0%, son plus bas niveau depuis 2001 (1,7%), selon les chiffres publiés mardi par le Secrétariat d'État à l'économie (Seco).

L'évolution positive du marché du travail de l'année précédente s'est poursuivie au début de l'année, avant qu'une normalisation progressive ne se produise à compter de mars 2023. (Archives) sda

«L'évolution positive du marché du travail de l'année précédente s'est poursuivie au début de l'année, avant qu'une normalisation progressive ne se produise à compter de mars 2023», indique le Seco dans un communiqué. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières (CVS) a progressé de 1,9% en janvier à 2,2% en décembre.

La demande de main-d'oeuvre s'est légèrement résorbée, mais de nombreuses entreprises continuent à signaler des difficultés à recruter du personnel qualifié. «Alors que la rareté due à des raisons conjoncturelles est appelée à diminuer quelque peu, les causes structurelles de la rareté de la main-d'oeuvre qualifiée demeurent», prévient le Seco.

Rebond au deuxième semestre

La moyenne annuelle du nombre de chômeurs s'est établie à 93'536, soit 6,1% de moins que l'année précédente, alors que celle des demandeurs d'emploi est ressortie à un peu plus de 160'000 (-8,8%). Après une baisse sur les premiers mois de l'année, les deux indicateurs sont repartis à la hausse en seconde moitié d'exercice, s'inscrivant en décembre à respectivement 10,2% et 5,4% au-dessus de leur valeur de fin 2022.

Selon les estimations du Seco, l'exercice écoulé devrait se solder pour le fonds de compensation de l'assurance-chômage par un excédent de 2,79 milliards de francs, contre 2,31 milliards en 2022, la baisse des dépenses (6,39 milliards) ayant été plus marquée que celle des recettes (9,18 milliards).

Pour le seul mois de décembre, la Suisse a recensé 106'859 personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 9,0% de plus qu'en novembre. Le taux de chômage est ainsi passé à 2,3%, après 2,1%.

La hausse observée en fin d'année a été moins marquée parmi les jeunes (+3,7%) et les seniors (+8,9%) que dans la tranche principale (25-49 ans) qui a vu le nombre de chômeurs bondir de 10% à 66'741. Elle a également touché beaucoup plus les hommes (+13,6%) que les femmes (+3,0%) et les travailleurs étrangers (+12,0%) qu'indigènes (+5,8%), relève le Seco.

Avec près de 17'500 chômeurs (+8,7% par rapport à novembre) le canton de Zurich est celui qui en comptait le plus grand nombre fin décembre, devant Vaud (15'105, +7,7%) et Genève (10'161, +2,9%). Le Valais a enregistré une envolée de plus d'un quart (+28,8%) à 5660 personnes, ce qui lui vaut de ravir au Tessin (4748, +5,5%) la dernière marche du podium des cantons latins.

