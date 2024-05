Le taux de chômage a diminué en Suisse en avril à 2,3%, après 2,4% en mars. En tout, 106'957 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 1636 de moins que le mois précédent, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le chômage des jeunes a augmenté en avril de presque 18% sur un an (archives). sda

Le chômage a augmenté de 16'423 personnes (+18,1%) sur un an, d'après le communiqué publié mardi. L'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits se chiffre à 177'570 personnes, soit 822 de moins que le mois précédent et 21'534 (+13,8%) de plus qu'au même mois de 2023. En termes désaisonnalisés, le taux de chômage s'est stabilisé à 2,3%.

Le chômage des jeunes a diminué de 4,4% sur un mois, mais a augmenté de presque 18% sur un an. Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a lui respectivement reculé de 1,1% et crû de quasiment 12%.

Le Seco fournit aussi les chiffres du chômage partiel, dont les dernières données remontent à février. Les réductions de l'horaire de travail ont touché 3286 personnes, soit 39% de moins qu'en janvier. Seules 167 entreprises y ont eu recours (-27%), quand le nombre d'heures de travail perdues a diminué de 40% à 155'042 heures. Un an plus tôt, le chômage partiel avait sévi dans 234 entreprises, touchant près de 3900 personnes et entraînant la perte de 216'609 heures de travail.

Selon les données provisoires fournies par les caisses de chômage, 1'951 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois de février.

Pour toute l'année, le Seco table sur un taux de chômage de 2,3%.

