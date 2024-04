Le surveillant de la Bourse suisse, SIX Exchange Regulation (SER), a donné son feu vert à la décotation de toutes les actions nominatives d'Obseva dans un mois. La société de biopharmacie établie à Plan-les-Ouates (GE) a cessé ses activités à la fin février.

ATS

L'organisme de régulation du Six Exchange a suivi la requête de ce dernier et la décotation aura lieu le 6 mai. Le dernier jour de négoce sur SIX Swiss Exchange SA sera le 3 mai, précise le gendarme boursier dans un communiqué mercredi.

Cette demande de décotation des actions d'Obseva, d'une valeur nominale de 1/13 franc chacune et cotées au SIX Swiss Exchange, a été effectuée «en raison d'une solvabilité sérieusement mise en doute», ajoute-t-il. La décision de décotation n'est pas définitive et peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 20 jours de bourse.

Le laboratoire a annoncé fin février cesser ses activités et le licenciement de tous ses salariés ainsi que du directeur général, Fabien de Ladonchamps. Il estimait fin septembre que ses réserves financières devraient lui suffire à financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre de l'année en cours, soulevant un «doute substantiel» quant à sa capacité de survivre encore un an sous sa forme actuelle.

