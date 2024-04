Les Bourses mondiales évoluent majoritairement en hausse lundi, les inquiétudes concernant une escalade entre l'Iran et Israël s'estompant, tandis que le marché se tourne vers la publication, plus tard cette semaine de données macroéconomiques et de résultats d'entreprises.

En Asie, les indices boursiers étaient dispersés: Hong Kong (+1,94%) était en nette hausse dans les derniers échanges, le marché saluant des annonces de mesures du régulateur boursier chinois en fin de semaine dernière pour doper l'attractivité de la place financière hong-kongaise, tandis que Shanghai a lâché 0,67% et Shenzhen 0,43%.

La Bourse de Tokyo a quant à elle repris 1% lundi après avoir abandonné plus de 6% la semaine dernière. En Europe, la Bourse de Francfort gagnait 0,46%, Paris 0,22%, Milan 0,12% et Londres avançait plus nettement de 1,16% vers 07H25 GMT. En Suisse, l'indice vedette SMI reculait de 0,11%.

«Le calme relatif qui a régné au Moyen-Orient au cours du week-end», après les lancements de missiles d'Israël contre l'Iran vendredi qui avaient suscité beaucoup de craintes d'escalades, «a soulagé les investisseurs» selon Jürgen Molnar, analyste chez RoboMarkets.

L'actualité économique demeure aussi intense pour les investisseurs. «Sur les marchés boursiers, tous les regards seront tournés vers les résultats d'entreprises alors que 178 entreprises de l'indice américain S&P 500 doivent publier les leurs, dont quatre des +Sept Magnifiques+, à savoir Tesla (après la clôture de mardi), Microsoft, Alphabet (jeudi) et Meta (mercredi)», décrivent les analystes de Deutsche Bank.

En Europe, Hermès, TotalEnergies, Lloyds, AstraZeneca, Barclays, Telecom Italia, Prada, Eni, Heineken, ou encore Nestlé publieront notamment leurs performances financières du début d'année.

En parallèle de la saison des résultats, beaucoup de données économiques importantes seront publiées.

Mardi, une série d'indicateurs d'activité (PMI) en zone euro et aux Etats-Unis seront publiés et en fin de semaine, le marché se tournera vers la première estimation de la croissance américaine du premier trimestre puis vers l'indice des prix PCE pour mars aux Etats-Unis vendredi.

La banque centrale américaine (Fed) tient sa prochaine réunion de politique monétaire du 30 avril au 1er mai et le marché sera attentif à tous ces chiffres car l'institution américaine a indiqué être dépendante des données macroéconomiques pour définir la trajectoire de sa politique monétaire.

Après plusieurs signes montrant la résilience de l'économie américaine, les espoirs du marché de voir la Fed procéder à une première baisse de ses taux directeurs dès le mois de juin ont été douchés.

Et alors que trois baisses étaient attendues en 2024, le marché ne table plus que sur une baisse en septembre.

Vers 07H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, valait 85,88 dollars (-1,62%) et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mai, 82,01 dollars (-1,36%).

Du côté des valeurs refuge, l'or lâchait 1,46% à 2.357,06 dollars l'once et le franc suisse 0,09% à 0,9111 franc suisse pour un dollar vers 07H25 GMT.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts américains à dix ans s'établissait à 4,64% contre 4,62% à la clôture jeudi et l'allemand à même échéance à 2,50%, comme la veille.

Le bitcoin gagnait 2,39% à 66.202 dollars.

