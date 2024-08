Les Bourses mondiales rebondissaient nettement mercredi, soutenues par la chute de la devise japonaise après des propos d'un gouverneur adjoint de la Banque du Japon qui rassurent sur la trajectoire de la politique monétaire de l'institution, dans un marché qui revoit aussi en baisse le risque d'une récession aux Etats-Unis.

Mercredi, c'est un vent de soulagement qui traverse les marchés financiers. KEYSTONE

ATS

Vers 15H00 GMT, la Bourse de Paris progressait de 2,07%, Francfort de 1,68%, Londres de 1,71%, Amsterdam de 2,35% et Milan de 2,41%. En Suisse, le SMI bondissait de 2,9%.

A Wall Street, le Nasdaq, indice à dominante technologique, prenait 1,82%, le Dow Jones 1,11% et le S&P 500 1,55%.

Les indices boursiers reprennent des couleurs «sous l'effet conjugué de la Banque du Japon (BoJ) dont on retient qu'elle ne relèvera pas de nouveau ses taux directeurs et de la révision à la baisse des risques de récession» aux Etats-Unis, qui avaient fait sombrer les marchés financiers après la publication d'un rapport sur l'emploi américain décevant vendredi, a expliqué Eymane Cherfa, analyste de Myria AM.

La publication de ces données avait fait office de détonateur vendredi sur les marchés financiers, qui se sont mis à craindre une récession aux Etats-Unis.

En parallèle, après que la BoJ a procédé à une hausse de ses taux directeurs fin juillet et laissé ouverte la porte à des hausses de taux supplémentaires, les cours du yen se sont envolés, ce qui a encouragé la liquidation des «carry trades», qui consistent à emprunter de l'argent dans la monnaie d'un pays dont la banque centrale pratique des taux faibles pour l'investir dans une devise aux rendements plus élevés.

Or ce phénomène a contribué à fortement accentuer la chute des indices boursiers dans le monde.

Ainsi, mercredi, c'est un vent de soulagement qui traverse les marchés financiers après que Shinichi Uchida, l'un des deux gouverneurs adjoints de la BoJ, a indiqué que l'institution monétaire nippone «ne relèvera pas son taux directeur» à un moment où «les marchés financiers et les marchés des capitaux sont instables».

Le yen est reparti fortement à la baisse, un élément positif pour les entreprises exportatrices japonaises. La devise nipponne reculait de 1,93% par rapport au dollar à 147,19 yens pour un dollar. Contre l'euro, elle perdait 1,92% à 160,88 yens pour un euro.

afp