Les députés vaudois s'inquiètent du projet de fermeture de l'usine de Vetropack à St-Prex, où 180 emplois sont menacés. Ils ont soutenu mardi une résolution demandant aux propriétaires du site et au Conseil d'Etat d'étudier des solutions alternatives à une fermeture.

Déposé par les 16 députés du district de Morges, le texte mentionne «les impacts sociaux importants» pour St-Prex et la région, mais aussi «la menace» sur le tissu industriel du canton.

Par ailleurs, alors que l'heure est au développement des circuits courts, la fermeture du seul site suisse de production de verre «va à l'envers du bon sens» et imposerait aux producteurs de boissons d'importer du verre de l'étranger.

Soutenue à une quasi-unanimité, la résolution demande aux propriétaires de Vetropack d'étudier «toutes les possibilités afin de préserver la verrerie de St-Prex». Elle invite aussi le Conseil d'Etat à «prendre toutes les mesures utiles» pour préserver l'usine et maintenir les emplois.

La ministre de l'économie Isabellle Moret a rappelé que le Conseil d'Etat était «très préoccupé» par la situation et qu'il appelait à «la responsabilité sociale» de l'entreprise vis-à-vis de ses 180 collaborateurs.

Usine plus rentable

«Toutes les solutions innovantes» doivent être étudiées pour préserver le site, a-t-elle dit. Et d'ajouter que la task force, mise en place entre le canton et la commune de St-Prex, allait siéger pour la première fois mercredi. Ces discussions auront lieu «en parallèle» avec celles menées par les partenaires sociaux.

L'annonce des dirigeants de Vetropack remonte à début mars. Selon eux, l'usine de St-Prex n'est plus rentable. Plus que centenaire, elle souffre de sa taille, des contraintes liées à son emplacement au coeur d'une zone urbanisée et de sa compétitivité.

Son four à fusion doit aussi être remplacé, mais cet investissement ne serait pas viable sur le plan économique. Le site pourrait déjà fermer durant le deuxième semestre 2024.

A noter finalement que cette résolution a été soutenue quelques heures après la publication des résultats 2023 de Vetropack. Celui-ci a annoncé un bénéfice net en hausse à 63,3 millions de francs, contre 40,7 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a légèrement reculé de 0,1% à 898,8 millions de francs, après correction des effets de change la progression est toutefois de 2,8%.

