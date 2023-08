Les exportations helvétiques ont freiné davantage la cadence en juillet, tirées vers le bas par l'industrie chimique et pharmaceutique, ainsi que les machines et l'électronique. Le repli a été particulièrement important vers la Chine et les Etats-Unis.

La baisse des exportations suisses a aussi été marquée vers l'Asie et principalement en Chine (-11,7%) qui fait face à un ralentissement conjoncturel et de graves difficultés sur le marché immobilier. (archives) ATS

Pendant le mois sous revue, les exportations ont baissé de 5,7% en nominal (non ajusté de l'inflation) à 20,6 milliards de francs, alors que les importations ont reculé de 3,3% à 18,0 milliards. Le commerce extérieur a tout de même bouclé le mois sur un excédent de 2,6 milliards, en chute d'environ 20% comparé à juin, a annoncé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les ventes à l'international ont notamment été freinées par le recul de 7,7%, après -4% en juin, des exportations de produits chimiques et pharmaceutiques. Le secteur des machines et de l'électronique a également accentué son repli à -1,5%, contre -1% le mois précédent. L'horlogerie a par contre inversé la tendance positive de juin (+3,8%) pour afficher un recul de 0,5% en juillet.

Le ralentissement conjoncturel mondial se fait ressentir pour les entreprises exportatrices, notamment dans la zone euro (-5,2%). Les deux principaux clients que sont l'Allemagne (+0,8%) et l'Italie (+0,1%) ont néanmoins maintenu leurs achats, alors que la France a enregistré un infime recul de 1%.

La baisse a aussi été marquée en Asie et principalement en Chine (-11,7%) qui fait face à un ralentissement conjoncturel et de graves difficultés sur le marché immobilier. Les ventes vers le Japon (-11,1%) se sont aussi nettement contractées.

L'Amérique du Nord n'a pas échappé au ralentissement économique, les exportations vers les Etats-Unis ayant chuté de 12,9%.

al