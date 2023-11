Le groupe thaïlandais Central Group est devenu propriétaire unique de l'historique chaîne britannique de grands magasins de luxe Selfridges.

Le bâtiment de Selfridges à Birmingham. Le groupe thaïlandais Central Group est devenu propriétaire unique de l'historique chaîne britannique de grands magasins de luxe. (archives) ATS

L'opération fait suite aux difficultés financières de son associé autrichien Signa Holding, avec lequel l'entreprise du sud-est asiatique contrôle l'enseigne Globus en Suisse, notamment.

Central Group a annoncé mardi avoir converti un prêt en actions pour devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Selfridges, qui comprend 18 grands magasins et également les enseignes De Bijenkorf aux Pays-Bas et Brown Thomas and Arnotts en Irlande. L'empire immobilier de l'homme d'affaires autrichien René Benko, qui croule sous les dettes et va présenter d'ici fin novembre un plan de restructuration, avait racheté Selfridges avec Central en 2021.

Central Group appartient à la famille Chirathivat, dont la fortune s'élève à 11,6 milliards de dollars selon Forbes, et comprend de nombreux centres commerciaux, des magasins d'électronique et des supérettes dans tout le royaume et en Asie. Il a racheté le grand magasin de luxe italien Rinascente en 2011 et le groupe Selfridges pour 4 milliards de livres sterling, selon la presse.

«Central Group deviendra l'actionnaire majoritaire et prendra le contrôle de la société commune pour les sociétés d'exploitation au sein du groupe Selfridges», a déclaré Central dans son communiqué. «Cette décision consolide Central Group en tant que propriétaire-exploitant du plus grand groupe européen de grands magasins de luxe, offrant aux clients la meilleure sélection de marques, de marchandises et d'expériences extraordinaires.»

Signa, qui possède l'immeuble Chrysler à New York, présentera des plans de restructuration d'ici la fin du mois, a déclaré le groupe la semaine dernière.

afp