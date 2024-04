Le marché de l'emploi a connu une nouvelle dégradation au premier trimestre. Le nombre de poste à pourvoir recensé par le géant du travail temporaire Adecco s'est tassé de 3% entre janvier et fin mars, après avoir déjà fondu de 4% sur les trois derniers mois de l'année précédente.

ATS

Le Swiss Job Market Index retombe ainsi à un niveau inédit depuis début 2022. «Nonobstant cette évolution, la situation actuelle sur le marché de l'emploi reste nettement plus favorable que durant les années qui ont précédé la pandémie,» insiste Marcel Keller, responsable d'Adecco pour la Suisse, cité dans la publication jeudi.

Le rapport s'attarde aussi sur une étude menée par la faculté de sociologie de l'Université de Zurich sur les compétences les plus recherchées par les employeurs par secteurs d'activité. Direction et motivation d'équipe seront ainsi particulièrement appréciées pour un employé de commerce, quand une spécialisation constituera un indéniable atout pour un personnel soignant. Les prestataires de services seront attentifs aux capacités de gestion d'équipe quand on attendra des ingénieurs qu'ils maitrisent la modélisation assistée par ordinateur.

Les éditeurs de logiciels, eux, seraient avisés de soigner leur compétences en matière d'interface utilisateur.

jh