Les primes d'assurance devraient poursuivre leur hausse ces prochaines années et dépasser les taux de croissance des périodes précédentes. La rentabilité des assureurs devrait également s'améliorer, d'après les projections de Swiss Re.

Dans l'assurance dommage et responsabilité civile, la réévaluation des risques devrait conduire à une hausse du volume global des primes de 3,4% cette année, suivi d'une accélération de 2,6% en 2024 et 2025, selon l'étude Sigma publiée mardi par le réassureur Swiss Re. Sur la période 2018-2022, la croissance s'était établie à seulement 1,6%.

Les effets de l'inflation et des coûts devraient s'atténuer ces deux prochaines années et le rendement des capitaux propres (ROE) monter à 10%, faisant ainsi mieux que la moyenne de la dernière décennie (6,8%). La rentabilité doit être portée par les placements, grâce à la hausse des taux, et l'ajustement des primes dans l'assurance commerciale et privée.

Le rendement des placements dans les activités non-vie doit ainsi dépasser 3,3% cette année et monter à 3,7% en 2024 et à 3,9% en 2025.

«C'est surtout grâce à des prix ajustés aux risques et une meilleure rentabilité des placements que la profitabilité des assureurs va monter», a résumé l'économiste en chef de Swiss Re, Jérôme Jean Haegeli. «Mais dans la majorité des marchés, ils ne devraient pas encore parvenir en 2024 et 2025 à couvrir les coûts des capitaux, car l'inflation exerce toujours un effet négatif sur le coût des dommages», a-t-il ajouté.

Le segment de l'assurance vie devrait également profiter de la hausse des taux et réaliser ces deux prochaines années une forte croissance dans les produits d'épargne. Après un repli de 0,7% l'année dernière, le volume total des primes devrait croître de 1,5% en 2023 et de 2,3% sur la période 2024-2025.

Les primes d'épargne ont ainsi atteint 2300 milliards de dollars en 2022 au niveau mondial et devraient grimper à 4000 milliards d'ici 2033, ce qui représenterait une croissance annuelle réelle de 2,7%, selon le Swiss Re Institute.

