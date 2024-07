Le marché immobilier suisse continue sa course folle, avec des prix de l'immobilier et des loyers qui ne cessent de grimper. En juin, les prix des maisons individuelles ont augmenté de 1,2%, tandis que ceux des appartements en copropriété ont grimpé de 1,0%.

Les prix des appartements en copropriété ont bondi de 1,2% en juin par rapport au mois précédent. Keystone

blue News Marc Schaller

Selon le «Swiss Real Estate Offer Index», publié par ImmoScout24 en collaboration avec l'entreprise de conseil immobilier Iazi, les prix des maisons individuelles ont bondi de 1,2% en juin par rapport au mois précédent. Pour les appartements en copropriété, l'augmentation est de 1,0%.

Cette tendance haussière s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, la demande soutenue pour le logement, alimentée par une immigration élevée et persistante ainsi qu'un taux de chômage bas et une inflation contenue.

D'autre part, la baisse des coûts de financement des hypothèques, suite à la réduction du taux directeur de la Banque nationale suisse en juin et la perspective d'une nouvelle baisse en septembre.

Les habitants de la région lémanique peuvent souffler

Et pour les loyers? Même constat: +0,4% en moyenne nationale, avec des pics à 3,3% au Tessin et 1,8% en Suisse centrale. L’augmentation est modérée dans la région Mittelland (+0,9 %). Seuls les habitants de la région lémanique (+0,1%) et ceux du grand Zurich (-0,6%) et de Suisse du Nord-Ouest (-0,2%) peuvent souffler un peu.

Alors, que nous réserve l'avenir? Les experts prédisent que la tendance n'est pas près de s'inverser, en raison de la forte demande, en particulier dans les centres urbains.