Les prix des maisons individuelles et des appartements en copropriété en Suisse ont enregistré une hausse sensible en juin. Les loyers ont eux aussi connu une nouvelle augmentation, selon le Swiss Real Estate Offer Index, publié jeudi par ImmoScout24.

Pour les appartements en copropriété, la hausse est de 1,0 % en juin. (image d'illustration) PantherMedia / Fabrice Michaudeau

ATS

Pour les appartements en copropriété, la hausse est de 1,0 % en juin. «Ces chiffres montrent que les vendeurs de maisons individuelles sont de nouveau plus confiants quant au produit potentiel de leurs biens sur le marché suisse», en raison de la nouvelle baisse des taux directeurs de la Banque nationale suisse et la perspective d'une nouvelle réduction en septembre, relève la plateforme immobilière suisse.

De plus, «la demande de logements en propriété est soutenue par une immigration toujours élevée et une inflation et un chômage faibles», ajoute-t-elle.

Actuellement en Suisse, il faut débourser environ 7550 francs par mètre carré en moyenne, contre 7446 francs à la même période l'an dernier, pour s'offrir une maison individuelle, selon les données compilées par l'indicateur. Pour un appartement en copropriété, le prix actuel du mètre carré est de 8818 francs contre 8606 francs début juillet 2023.

Quant aux loyers, ils ont connu une hausse de 0,4 % en moyenne nationale. Au niveau régional, les plus fortes hausses ont été enregistrées au Tessin (+3,3 %) et en Suisse centrale (+1,8 %), suivies de la Suisse orientale (+1,2 %). L'augmentation est plus faible dans la région du Mittelland (+0,9 %), tandis que la région lémanique n'a guère connu de changement en juin (+0,1 %).

En revanche, les loyers ont évolué de manière négative dans la grande région de Zurich (-0,6 %) et dans le nord-ouest de la Suisse (-0,2 %).

lf