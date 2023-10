Les chiffres d'affaires dans le secteur tertiaire ont reculé de 10,0% en rythme annuel au mois de juillet en Suisse. Avec un recul de 14,9%, corrigé de l'effet des jours ouvrables, la branche du commerce a une nouvelle fois joué «un rôle déterminant».

Le commerce de gros a refroidi le secteur des services en juillet- (archive) ATS

Les secteurs Activités spécialisées, scientifiques et techniques (-3,5%), Transports et entreposage (-1,2%) et Information et communication (-0,6%) se sont également inscrits en baisse, selon le dernier relevé périodique de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié lundi..

A l'autre extrémité du classement, les agences de voyage ont confirmé leur rebond post-Covid (+16,6%), de même que le secteur de l'hôtellerie-restauration avec un taux de croissance de 7,4% sur un an. Les activités immobilières (+3,0%) et les services administratifs et de soutien (+0,9%) se sont maintenus en territoire positif, signalent les statisticiens fédéraux.

