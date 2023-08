Subway compte plus de 37'000 restaurants franchisés dans plus d'une centaine de pays, dont plus de 20'000 aux Etats-Unis. (archives) ATS

La chaîne américaine de sandwiches Subway a annoncé jeudi avoir signé un «accord définitif» portant sur son rachat par la société d'investissements américaine Roark Capital, pour un montant non divulgué.

«Subway annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour être racheté par des affiliés de Roark Capital. Cette transaction représente une étape importante sur le chemin pluri-annuel de transformation de Subway», a indiqué la société dans un communiqué.

Une source proche des négociations avait indiqué mardi à l'AFP que les offres des candidats dépassaient les 9 milliards de dollars. Le Wall Street Journal avait évoqué une offre de Roark d'environ 9,6 milliards de dollars.

Dans ce cas, cela constituerait la troisième plus importante acquisition dans le secteur de la restauration aux Etats-Unis, après le rachat par Burger King de la chaîne Tim Hortons en 2014 (11,4 milliards de dollars) et celui de Dunkin' Brands par Inspire Brands en 2020 (11,3 milliards) et devant celui de la chaîne de boulangeries et de cafés Panera Bread par la société d'investissements européenne JAB Holding en 2017 (7,5 milliards).

Inspire Brands a été fondé en 2018 sous la houlette de Roark Capital (Arby's, Dunkin, Baskin-Robbins, salles de sport Orange Theory, etc).

Contacté par l'AFP, Roark n'a pas réagi dans l'immédiat.

Le calendrier de l'opération, soumise à l'approbation des autorités réglementaires, n'a pas été précisé.

Selon la source proche des négociations, un consortium réunissant l'américain Sycamore Partners et le britannique TDR Capital était également en lice.

Cette opération représente un «gros pari» de Roark «sur une chaîne qui, tout en étant très connue, a parfois eu du mal à générer de la croissance», a commenté Neil Saunders, directeur chez GlobaData.

Subway avait annoncé en février que ses actionnaires exploraient une possible vente, précisant qu'il n'y avait aucune assurance ni calendrier en la matière.

Subway compte plus de 37'000 restaurants franchisés dans plus d'une centaine de pays, dont plus de 20'000 aux Etats-Unis.

Subway a été créé en 1965 à Bridgeport dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis) par Fred DeLuca, alors âgé de 17 ans et qui cherchait à financer ses études de médecine. Peter Buck, un physicien nucléaire ami de sa famille, lui prête les 1000 dollars nécessaires.

Le premier est décédé en 2015, le second en 2021. Le groupe est dirigé depuis 2019 par John Chidsey, premier patron de Subway à ne pas appartenir aux familles des fondateurs.

afp