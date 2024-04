Les taux hypothécaires n'ont pratiquement pas bougé après la baisse surprise mi-mars du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS). Les prêts immobiliers basés sur le Saron sont cependant en perte de vitesse, car encore trop onéreux.

Le 21 mars, la BNS a ramené son taux directeur à 1,5%, contre 1,75% précédemment, rompant avec le statu quo monétaire observé depuis septembre 2023. sda

Mi-avril, une hypothèque fixe sur trois ans se négociait à un taux indicatif de 2,13%, contre 2,08% au dernier pointage fin décembre, a indiqué jeudi le portail comparatif financier Comparis.ch. Pour une durée de cinq ans, le taux se situait à 2,15%, après 2,10%.

Pour les plus longues échéances, la tendance était similaire, un crédit immobilier sur dix ans profitant en moyenne d'un taux à 2,28% (2,22%) et de 2,39% (2,32%) pour une durée sur 15 ans.

«Les taux des hypothèques fixes ont déjà reculé à la fin de l'année dernière, car des baisses des taux directeurs étaient attendues sur le marché pour 2024», a constaté Dirk Renkert, expert argent de Comparis.ch.

La demande en hypothèques Saron s'est par contre effondrée au premier trimestre. Alors qu'il y a un an, près d'un quart des emprunts étaient souscrits avec ce produit, ils ne représente plus que 3% aujourd'hui. Car malgré la baisse des taux, les hypothèques Saron restent plus chères que les hypothèques à taux fixe, a rappelé le portail.

«Au moins une, voire deux baisses de taux sont encore nécessaires avant que les hypothèques Saron rattrapent les hypothèques à taux fixe», a estimé M. Renkert.

