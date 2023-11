Les journalistes de 20 minutes, le matin.ch et Sport-Center demandent à la direction de TX Group de prolonger le délai de consultation de dix jours et d'entrer en contact avec la Fondation Aventinus pour solliciter un soutien. Le 25 octobre dernier, TX Group avait annoncé qu'il allait biffer 28 postes au sein de ces trois rédactions qui en comptent 104.

Les journalistes de 20 minutes, le matin.ch et Sport-Center demandent à la direction de TX Group de prolonger le délai de consultation de dix jours. (image d'illustration) Keystone

«La direction a arrêté, sans l'aval de la société des collaborateurs (SDC), la fin de cette phase à ce vendredi soir. Le guichet des départs volontaires, lui, fermera dimanche à 23h59. Après, le sort devrait en être jeté et la direction pourra prononcer les licenciements à sa guise», écrit vendredi la SDC dans un communiqué.

Cette dernière explique avoir avancé quinze propositions d'économies. Quatorze ont été balayées, affirme-t-elle dans son communiqué. Seule la diminution volontaire du temps de travail des employés a été partiellement acceptée, selon elle.

Demande officielle nécessaire

Parallèlement, la SDC a exploré la possibilité de trouver de nouvelles recettes. Dans ce cadre, elle a sollicité la Fondation Aventinus, propriétaire du journal Le Temps, dont le but est de soutenir la diversité et la qualité de la presse francophone en Suisse romande.

Le 8 novembre, la SDC a rencontré François Longchamp, président de la Fondation. «Ce dernier a confirmé que les titres 20 minutes, matin.ch et Sport-Center répondaient à tous les critères permettant qu'une demande d'aide soit examinée: presse francophone, de qualité et diffusée en Suisse romande. Mais deux conditions existent: que la demande soit faite par la direction des titres, et que leurs comptes révisés lui soient communiqués», écrit-elle.

Cette réponse a été communiquée le 9 novembre à la direction de TX Group, qui l'a ensuite, à notre connaissance, transmise à Pietro Supino, président du Conseil d'administration de TX Group. «Depuis, nous n'avons reçu aucune nouvelle», indiquent les collaborateurs. De même que la demande de prolonger le délai de consultation de dix jours a été refusée, selon eux.

sj, ats