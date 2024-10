Coca-Cola va mettre fin au 31 décembre à un partenariat de plusieurs décennies avec Nestlé pour la distribution de son thé glacé Nestea en Espagne.

Le mastodonte de l'alimentaire veveysan cherche un nouveau distributeur pour son produit phare, Nestea, dans la péninsule ibérique. (archive) ATS

Le géant veveysan de l'alimentaire assure que ce produit phare du groupe continuera d'être distribué dans la péninsule ibérique, malgré un apparent litige sur les droits de fabrication avec la société américaine. Au 1er janvier 2025, les consommateurs espagnols «pourront continuer à acheter Nestea dans les magasins habituels, après la fin du contrat actuel de Nestlé avec Coca-Cola», a dit à l'agence AWP une porte-parole de Nestlé, confirmant une information parue dans les médias espagnols.

La porte-parole n'a pas souhaité donner les raisons de la fin de l'accord entre les deux entreprises, qui ont lancé conjointement le désormais célèbre thé glacé en 1991. A cette époque, elles avaient formé une co-entreprise, Coca Cola Nestlé Refreshments Company, rebaptisée Beverage Partners Worldwide (BPW) en 2001 et qui a été dissolue fin 2017, Nestlé souhaitant récupérer le contrôle total sur le produit.

Dès 2018, Nestlé est restée propriétaire de la marque Nestea mais la fabrication, l'emballage et la commercialisation de la boisson non alcoolisée ont continué d'être assurés par Coca-Cola sur certains marchés comme l'Espagne, Andorre et le Portugal.

Coca-Cola souhaiterait désormais lancer sa propre marque de thé froid, nommée Fuze Tea et disponible dans 90 pays, sur le marché ibérique, raison pour laquelle Nestlé doit se trouver un nouveau distributeur, fait savoir la presse espagnole.

Litige sur la formule exclusive?

Cette alternative fera concurrence à Nestlé et pourrait même faire l'objet d'un litige entre les deux mastodontes puisque, toujours selon les médias, Coca-Cola affirmerait être l'unique propriétaire de la formule exclusive du Nestea et l'utiliserait pour fabriquer Fuze Tea.

Interrogée sur le sujet, la porte-parole de Nestlé n'a pas voulu réagir, ni dire si l'entreprise envisageait de prendre des mesures juridiques. Elle a toutefois affirmé que Nestea et Fuze Tea ne sont pas les mêmes produits.

Nestlé va-t-elle dès lors être contrainte de changer la formule de son thé glacé? A cette question, la porte-parole a assuré que «Nestea continuera à être disponible dans toutes ses saveurs» en Espagne.

Egalement contactée, la société Coca-Cola n'avait pas répondu à l'heure de la rédaction de cet article.

Pour assurer la distribution de Nestea en Espagne, Nestlé se serait rapprochée de l'entreprise brassicole espagnole Damm, une information que la société vaudoise n'a pas non plus souhaité confirmer.

En Suisse, Nestea est produite et commercialisée par Nestlé Waters, avec une production à l'usine d'Henniez, dans le canton de Vaud, depuis 2022.

