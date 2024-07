Le prix des billets pour les concerts et les festivals de musique a atteint un nouveau record en 2023. Selon les données de l'association professionnelle des organisateurs, le prix moyen d'un billet est passé à 89,86 francs, soit 3,9% de plus que l'année précédente.

Les fans de la pop star américaine Taylor Swift ont payé entre 160 et 800 francs pour des billets pour ses spectacles au stade du Letzigrund à Zurich, selon les estimations (archives). ATS

ATS

Le prix des billets a ainsi augmenté de plus de 12% l'année dernière par rapport à 2019, selon un relevé de l'association suisse des organisateurs professionnels de concerts, spectacles et festivals de musique (SMPA), relayé par la SonntagsZeitung. Les membres de la SMPA vendent environ 80% des billets de concerts, de spectacles et de festivals en Suisse.

Le nombre de manifestations et le chiffre d'affaires des festivals suisses n'ont également jamais été aussi élevés que l'année dernière. La SMPA a recensé un total de 2754 festivals et manifestations, soit près d'un cinquième de plus que l'année précédente. Le chiffre d'affaires brut des manifestations a lui aussi fortement augmenté, d'un quart, pour atteindre 478,4 millions de francs.

Malgré davantage de manifestations, le nombre total de visiteurs n'a pas encore atteint le niveau d'avant la pandémie de coronavirus. L'année dernière, l'indice SMPA a compté au total quelque 4,6 millions de visiteurs. Avant la pandémie, ils étaient environ un million de plus.

Cachets élevés et surabondance de l'offre

Selon le journal, la hausse du prix des billets s'explique notamment par l'augmentation des cachets des artistes. D'après les estimations de la branche, un cachet qui s'élevait à 50'000 francs il y a 20 ans se situerait aujourd'hui entre 250'000 et 500'000 francs.

Avec la multiplication des festivals et des concerts, la surabondance de l'offre permet aux musiciens de choisir leur lieu de représentation. Revers de la médaille, la concurrence accrue rend les nouveaux formats et la survie des petites manifestations particulièrement difficiles.

ot, ats