Les loyers en Suisse ne cessent de monter. La tendance est notamment accentuée par l'activité de construction stagnante et la croissance démographique. Mais à moyen terme, l'activité dans le bâtiment pourrait s'accélérer, selon l'étude publiée mardi par la société immobilière Wüest Partner.

Au deuxième trimestre, l'indice des loyers proposés a augmenté de 6,4% sur un an, rapporte Wüest Partners dans la mise à jour estivale de son Immo-Monitoring 2024. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Au deuxième trimestre, l'indice des loyers proposés a augmenté de 6,4% sur un an, rapporte Wüest Partners dans la mise à jour estivale de son Immo-Monitoring 2024. «Aucun renversement de situation n'est attendu à court terme», compte tenu de l'activité de construction en berne et de la croissance démographique, ont averti les experts.

L'accès à la propriété est tout aussi compliqué. Les prix des appartements en copropriétés ont avancé de 3,5% et ceux des maisons de 2,5%. Les régions touristiques comme le Valais et les Grisons sont les plus représentatives de cette hausse, tant pour des résidences principales que secondaires.

Concernant la construction, le nombre de nouvelles demandes de permis de construire pour les appartements a bondi de 22% au deuxième trimestre à un total de 34'150 unités.

Mais, «étant donné que de nombreux permis sont encore en attente, il reste à voir si l'augmentation du nombre de demandes entraînera réellement une augmentation de l'activité de construction», préviennent les auteurs. Aussi, il s'écoule plusieurs années entre la demande de permis de construire et l'achèvement d'un bien. A court terme, «la pénurie de logements devrait continuer à influencer le marché des locataires suisse».

ib