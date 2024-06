Postfinance prend congé avec près d'un an d'avance de Kurt Fuchs, qui assure depuis mars l'intérim à la tête de l'établissement financier en remplacement de Hansrüedi Köng.

Postfinance entend mettre prochainement au concours le poste de directeur financier. (KEYSTONE/ Peter Schneider). ATS

ATS

Celui qui redeviendra en juillet trésorier, dès l'entrée en fonction du nouveau directeur général désigné Beat Rötlisberger, a agendé de son propre chef et en concertation avec le conseil d'administration son départ à fin mai de l'an prochain, indique un communiqué diffusé lundi.

M. Fuchs a décidé d'avancer de deux ans la date de son départ à la retraite ordinaire. Ce calendrier permet d'assurer d'une part une transition en douceur à la tête de l'entreprise et de l'autre de ne pas lâcher les rênes des finances en plein milieu d'une nouvelle période stratégique.

«Je me réjouis d'entrer dans une nouvelle ère, loin du monde bancaire, où je pourrai consacrer beaucoup plus de temps à ma famille, à mes intérêts privés et à de nouveaux défis» indique Kurt Fuchs, cité dans la publication.

Postfinance entend mettre prochainement au concours le poste de directeur financier.

jh