"Malgré un contexte géopolitique complexe, la promotion économique vaudoise a rempli sa mission avec succès" en 2023, s'est félicitée vendredi la ministre en charge de l'économie Isabelle Moret (archives). ATS

En matière de promotion économique, le secteur des innovations en lien avec la transition énergétique et climatique (cleantech) a le vent en poupe dans le canton de Vaud. Les aides allouées à ce domaine ont grimpé de presque 25% en 2023 par rapport à 2022.

ATS

En 2023, ce sont 226 sociétés qui ont été soutenues par le Service de la promotion de l'innovation et de l'économie (SPEI) au travers de 6,62 millions de francs d'aides à fonds perdus alloués à 733 projets. Avec 3722 emplois concernés par ces aides. Des chiffres qui tutoient les records de 2022.

Trois secteurs sont toujours dominants: les entreprises actives dans les technologies numériques, dans les sciences de la vie et dans l'industrie de précision. Elles sont rejointes cette année par un quatrième secteur qui «monte en puissance», celui des cleantech (technologies vertes), représentant près de 20% des soutiens accordés. Une hausse de 23,7% par rapport à l'année 2022.

«Innovation et durabilité»

«Le canton de Vaud bénéficie d'un solide réseau de partenaires, engagés au quotidien dans la promotion économique et touristique. En 2023, ce sont au total plus d'un millier d'entreprises et porteurs de projet qui ont bénéficié des différentes mesures de soutien mises en place par le gouvernement vaudois, notamment en matière d'innovation et de durabilité», a affirmé vendredi devant les médias à Pully Isabelle Moret, conseillère d'Etat en charge de l'économie.

«Malgré un contexte géopolitique complexe, la promotion économique vaudoise a rempli sa mission avec succès», s'est félicitée la cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP). «Pour chaque franc d'argent accordé par l'Etat de Vaud, près de trois francs d'investissements privés ont été réalisés par les entreprises soutenues», a résumé Raphaël Conz, chef du SPEI.

Les start-up vaudoises ont, elles, levé 444 millions de francs et 29 d'entre elles figurent au palmarès du Top-100 des meilleures start-up de Suisse, selon Mme Moret. Le secteur des medtech (technologies médicales) est particulièrement représenté en 2023, avec 52% (soit 198 millions) des investissements réalisés au niveau suisse dans la medtech sont allés à des start-up du canton.

Recherche et développement: record

Clé de voute de l'innovation , la recherche et le développement (R&D) a, pour sa part, été soutenue par les parcs d'innovation qui accueillaient, fin 2023, «le chiffre record» de 661 sociétés et 8326 emplois. Le nouveau campus «unlimitrust» dédié à l'économie de confiance, inauguré en juin 2023 à Prilly, l'expansion de Biopôle à Epalinges et le projet d'extension de l'EPFL Innovation Park avec Ecotope ont été cités en exemple.

Ouvert en 2022, le Fonds de soutien à l'économie durable qui vise à encourager et soutenir les entreprises vaudoises dans leur transition vers la durabilité, a fait ses preuves en 2023. Il a accompagné 84 projets impliquant 137 entreprises pour un montant total de près de quatre millions de francs.

En matière de prospection hors de Suisse, 28 entreprises étrangères se sont installées sur le territoire vaudois en 2023, contre 30 un an plus tôt. En tête, dans l'ordre décroissant, la France (25%), la Chine (14%), la Russie, la Belgique et les Etats-Unis (tous à 11%), a détaillé Patrick Barbey, directeur d'Innovaud.

sj, ats