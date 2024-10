Qatar Airways a dévoilé mardi une offre de prise de participation de 25% dans la compagnie aérienne en difficulté Virgin Australia, une opération qui pourrait bouleverser le marché australien dominé par Qantas.

Le montant de l'opération, annoncée dans un communiqué commun des deux compagnies aériennes et du propriétaire de Virgin, Bain Capital, n'a pas été divulgué.

Les entreprises ont précisé que l'opération permettrait d'augmenter le nombre de vols directs entre Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney d'un côté et Doha, ce qui améliorerait les liaisons entre l'Australie et l'Europe notamment.

Cet accord pourrait ébranler le marché australien du transport aérien, actuellement dominé par Qantas, accusé par ses détracteurs de pratiquer des tarifs trop élevés.

«Les consommateurs australiens auront ainsi accès à des tarifs aériens encore plus avantageux et à un plus grand choix», ont affirmé Qatar Airways et Virgin Australia dans leur communiqué.

L'accord doit être soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

Par le passé, Qantas, grâce au soutien de Canberra, a déjà fait échouer des projets de Qatar Airways visant à augmenter le nombre de vols au départ de l'Australie.

Ainsi, en 2023, le gouvernement australien de centre-gauche avait rejeté l'offre du Qatar de mettre en place 21 vols internationaux supplémentaires au départ et à destination de l'Australie.

L'opposition avait accusé le gouvernement d'essayer de protéger Qantas de la concurrence, malgré ses bénéfices records.

«Nous pensons que la concurrence dans le secteur de l'aviation est une bonne chose et qu'elle permet de relever le niveau, ce qui profite aux consommateurs», a affirmé mardi le PDG de Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, cité dans le communiqué.

«Cet accord contribuera également à soutenir l'emploi, les entreprises et l'économie australienne dans son ensemble», a-t-il souligné.

