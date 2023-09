Le spécialiste de la vente de produits de luxe de seconde main Reawake va ouvrir sa première boutique à Genève, mettant un pied en Suisse romande. L'entreprise zurichoise poursuit ainsi son expansion suisse, indique-t-elle mardi.

Dès jeudi, Reawake proposera à sa clientèle genevoise des articles haut de gamme d'occasion dans l'enceinte du magasin Bongénie Grieder. L'offre comprendra notamment des sacs, des vêtements, des chaussures et des accessoires, précise mardi le communiqué.

Bongénie Grieder et Reawake collaborent déjà à Bâle. Outre ses magasins zurichois, la société fondée par Rea Bill en 2010 est aussi présente à Berne, dans le grand magasin Loeb.

Une trentaine de collaborateurs travaillent pour Reawake qui déclare vendre plus de 10'000 articles par an. La société travaille avec deux catégories de clients, en majorité des femmes: ceux qui vendent leurs biens et ceux qui veulent acheter un produit qu'on ne trouve parfois plus dans les rayons. Reawake génère ses recettes via les commissions encaissées, soit un certain pourcentage sur le prix de vente de l'article.

Le marché des produits de luxe d'occasion est en pleine expansion. Selon l'étude Luxury Outlook 2022, réalisée par le cabinet BCG et le Comité Colbert, ce secteur a progressé deux fois plus vite que celui de la première main. Il était estimé à 33 milliards d'euros en 2021, et il devrait dépasser 50 milliards d'euros (49,3 milliards de francs) en 2025, notamment sous l'impulsion des générations plus jeunes.

lk