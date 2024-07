Des effets de change négatifs et des coûts de restructuration ont pesé sur les résultats du premier semestre de Kühne+Nagel. Le logisticien schwytzois a vu autant ses recettes que son bénéfice chuter.

ATS

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 9% à 11,6 milliards de francs sur les six premiers mois de l'année, indique mardi Kühne+Nagel dans un communiqué.

Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est lui aussi effondré de 32% à 778 millions. Il reste toutefois nettement supérieur aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP. Le bénéfice net a suivi la même tendance, en chute de 33% à 576 millions.

Les résultats ont été impactés par des effets de change négatifs de 2% au premier semestre et des coûts de restructuration de 17 millions au deuxième trimestre. Mais dans l'ensemble, les chiffres sont au-dessus du niveau d'avant la pandémie de coronavirus.

Dans le détail, les recettes de la division Sea Logistics ont diminué de 17% à 4,1 milliards. Le directeur général de Kühne+Nagel Stefan Paul explique ce manque à gagner par «les nouvelles perturbations en mer Rouge qui ont créé une complexité supplémentaire dans les chaînes d'approvisionnement mondiales». La division Air Logistics affiche également une tendance à la baisse, amenuisée toutefois par la reprise de la demande dans le fret aérien: son chiffre d'affaires a reculé de 4% à 3,4 milliards. Même topo pour la division Road Logistics, où les recettes sont tombées de 6% à 1,8 milliard.

Pour l'année en cours, Kühne+Nagel ne fournit pas de perspectives précises. «Nous sommes bien positionnés pour faire face à la demande plus élevée attendue au second semestre et nous réaliserons de nouveaux gains en termes d'efficience», a déclaré Stefan Paul dans le communiqué.

cw