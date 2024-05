Richemont a vu ses recettes inscrire un nouveau record au cours de l'exercice décalé 2023/2024, clos fin mars. Dans la foulée de la publication de ses résultats, le groupe de luxe genevois a annoncé l'arrivée de Nicolas Bos comme nouveau patron, en remplacement de Jérôme Lambert.

Le groupe de luxe genevois Richemont a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 3% à 20,6 milliards d'euros. (archive) ATS

ATS

Les ventes ont grimpé de 3% à 20,6 milliards d'euros (20,2 milliards de francs), inscrivant un plus haut historique, écrit vendredi le propriétaire des marques Cartier et Piaget dans un communiqué. A taux de changes constants, la progression est de 8%.

Le résultat opérationnel (Ebit) est cependant ressorti en repli de 5% à 4,8 milliards et la marge correspondante atteint 23,3%. "La demande en Chine tarde à se redresser, a déclaré le président de Richemont, Johann Rupert, lors d'une téléconférence.

En fin de compte, le bénéfice net atteint 3,8 milliards, en repli de 2%. En incluant la perte des actifs de YNAP destinés à être cédés, le résultat net ressort à 2,4 milliards, contre 301 millions un an plus tôt. «Les tractations se poursuivent pour la vente d'YNAP, nous informerons à ce sujet en fin d'année», a précisé Johann Rupert.

Comme à son habitude, Richemont n'a pas formulé de prévisions. Le groupe se contente de souligner l'environnement difficile dans lequel évolue la branche.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le paiement d'un dividende rehaussé de 2,75 francs par action. Au terme de l'exercice 2022/2023, le groupe avait versé 3,50 francs par action, dont un franc à titre exceptionnel.

Ces résultats ressortent plutôt en-dessous ou au mieux conformes aux attentes du consensus d'analystes sondés par l'agence AWP. Le dividende, anticipé à 3,23 francs, a déçu.

Les investisseurs ont toutefois chaleureusement accueilli ces annonces. Vers 09h30, le titre Richemont s'envolait de 6,2% à 145,95 francs, dans un SMI en hausse de 0,67%. Malgré les difficultés rencontrées par le secteur du luxe, Richemont s'en tire mieux que ses concurrents, en particulier au cours du dernier trimestre de l'exercice sous revue, souligne l'analyste de Vontobel Jean-Philippe Bertschy.

La Banque cantonale zurichoise (ZKB) salue de son côté la nomination à la direction générale du groupe de Nicolas Bos, qui a fait ses preuves à la tête de la marque Van Cleef & Arpels. L'analyste Patrik Schwendimann salue par ailleurs la position forte de Richemont dans la

